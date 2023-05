Sportfreunde Friedberg packen ihr großes Bauprojekt an

Wegen der Baupreissteigerung stand der neue Kabinentrakt der Ostler auf der Kippe. Bei der Jahreshauptversammlung der Sportfreunde Friedberg gab es ein einstimmiges Votum.

Auf der sehr gut besuchten Jahreshauptversammlung der Sportfreunde Friedberg gaben die anwesenden Mitglieder ein klares Votum zum Neubau eines Kabinentraktes, der an den bestehenden anschließen wird. Start soll möglichst bereits in diesem Jahr sein.

Trotz der Corona-Pandemie konnten die Sportfreunde ihre Mitgliederzahl konstant halten und sogar leicht verbessern. Der aktuelle Stand beträgt 730 Mitglieder. Vorsitzender Fritz Sedl sprach deshalb auch von vielen kleinen Sponsoren, die mit dem Jahresbeitrag die finanzielle Lage des Vereins in eine gute Richtung lenken. Der neue Kabinentrakt war dringend notwendig, doch die Baukostenexplosion verteuerte das lange geplante Projekt so, dass man es vergangenes Jahr vorerst auf Eis legen musste. Nach einer Umplaung stimmten nun die anwesenden Mitglieder der neuen Beschlussvorlage einstimmig zu, und somit steht dem Projekt nichts mehr im Wege.

Neubau der Friedberger Sportfreunde bekommt Photovoltaikanlage

Da beim Neubau auf dem Dach eine Photovoltaikanlage installiert wird, die auch später den Altbau mitversorgt, nehmen die Sportfreunde einen hohen sechsstelligen Betrag in die Hand. Dazu gibt es Zuschüsse vom Bayerischen Landessportverband und der Stadt Friedberg. Als nächster Schritt werden nun vom Architekturbüro Fußner und Kühne die Ausschreibungen vorbereitet. Wenn alles gut läuft, kann in diesem Jahr noch der Baubeginn erfolgen.

Zur Wiederwahl hatte sich das komplette Gremium bis auf den Dritten Vorsitzenden Gerhard Heigl wieder zur Verfügung gestellt und wurde einstimmig in den Ämtern bestätigt. Die drei Vorsitzenden sind Fritz Sedl, Andreas Goldstein und der "Neue", Andreas Reichenbach. Das Amt des Schatzmeisters hat weiterhin Andreas Leinsinger inne, und Schriftführer bleibt Marco Seitz. Der Vereinsrat setzt sich zusammen aus Thomas Ender, Martin Greppmeir, Florian Mayr, Simon Metzger, Sebastian Pfundmeir, Christian Wenzel. Revisoren sind Beppo Güntner und Bettina Greppmeir.

Bei den Berichten der Abteilungen Basketball, Fußball, Gymnastik und Judo/Laido & Kendo konnte viel Positives vermeldet werden. Vor allem die Judoabteilung hat sich in Bayern einen hervorragenden Namen gemacht, nicht zuletzt mit dem Aufstieg in die Bayernliga. Dort steht die erste Mannschaft Vereinen gegenüber, die in der Bundesliga starten. Erst vor Kurzem wurde Paul Stelzer bayerischer Meister bei der Jugend.

Breiten Raum nahm die Ehrung langjähriger Mitglieder ein