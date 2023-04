Sportfreunde-Fußballer haben sich große Ziele gesetzt

Was die wiedergewählte Abteilungsleitung in den kommenden beiden Jahren plant.

Die Abteilungsleitung Fußball der Sportfreunde Friedberg wurde einstimmig wiedergewählt. Oliver Seger, Stefan Weindl und Markus Schöttl haben klare Ziele für die kommende Amtszeit definiert und möchten sowohl sportlich als auch gesellschaftlich einen Beitrag leisten.

Die Abteilungsleitung will mit beiden Mannschaften sportlichen Erfolg erzielen. Die erste Mannschaft hat aktuell sehr gute Chancen, in die Kreisklasse aufzusteigen und die zweite Mannschaft befindet sich im Aufstiegsrennen der B-Klasse. Dazu sollen weiterhin Talente aus der Jugendabteilung gefördert und in die Teams integriert werden. Ebenso wird man auch nach "externen" Spielern für den Verein suchen. Das Trainerteam beider Mannschaften wurde bereits für die kommende Saison verlängert, um die erfolgreiche Arbeit fortsetzen zu können.

Sportfreunde fühlen sich Friedberg verbunden

Zum anderen möchten die Sportfreunde Friedberg ihre Partnerschaften mit lokalen Sponsoren weiter ausbauen, um langfristig finanzielle Stabilität zu gewährleisten. Dabei soll insbesondere auf eine nachhaltige Zusammenarbeit geachtet werden. Darüber hinaus möchten die Fußballer der Sportfreunde auch einen Wertbeitrag in der Friedberger Gesellschaft leisten. Hierzu zählen Aktivitäten wie unter anderem die Fahrt in die Partnerstadt Friedberg (Steiermark) oder der Zöllnerdienst beim Altstadtfest. Die Abteilungsleitung möchte mit diesen Aktivitäten die Verbundenheit des Vereins mit der Stadt und ihren Bürgern zum Ausdruck bringen. (AZ)