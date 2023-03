Friedberg ehrt seine erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler

Athleten räumen reihenweise Titel auf schwäbischer, bayerischer oder noch höherer Ebene ab. Dafür zeichnet die Stadt Friedberg sie aus.

Sie haben hart trainiert und sind immer drangeblieben. Nur deshalb waren zahlreiche Fried­berger Sportlerinnen und Sportler erfolgreich und wurden mit Medaillen und Pokalen belohnt. Ihre Heimatstadt setzte nun noch eins drauf und lud sie ins Wittelsbacher Schloss ein, wo 2. Bürgermeister Ri­chard Scharold zusammen mit den Sportpflegern Elisabeth Micheler-Jones und Andreas Beutl­rock 38 Personen auszeichnete.

Eingeladen waren Sportler, die für Friedberger Vereine starten oder in Friedberg wohnen. Je nach­dem, ob sie auf schwäbischer, bay­erischer oder noch höherer Ebene erfolgreich waren, beka­men sie die Bronze-, Silber- oder Goldmedaille der Stadt. Der Sportbeirat hatte die Sportler und Sportlerinnen vorgeschlagen, die Verwaltung hatte nachgeprüft und der Stadtrat dann die Ehrung beschlossen.

Der Wassersportverein (WSV) Friedberg hat groß abgesahnt

So war zum Beispiel Simon Schlesing im Blockwett­kampf mit Kugelstoßen, Diskus­wurf, Speerwurf, 80 Meter Hür­den­lauf und Weitsprung ange­tre­ten und Schwäbischer und Bay­e­ri­scher Meister geworden. Von der Stadt kam die Bronzemedaille obendrauf. Peter Hrabowsky wur­de Bayerischer und Deutscher Meis­ter im Luftgewehrschießen und wurde dafür mit Silber be­lohnt. Die Goldmedaille überreicht bekam Vinzenz Hartl. Er hatte es bis zur Kanu-WM im vergangenen Jahr in Augsburg geschafft.

Groß abgesahnt hatte der Wassersportverein (WSV) Friedberg. Sage und schreibe sechs Sportlerinnen und Sportler waren im Trickski, Slalom oder Springen so erfolgreich, dass die Stadt noch eine Medaille drauf­leg­te. Und was geschieht, wenn die Sportlerinnen und Sportler die Stadtmedaillen schon haben und weiter so erfolgreich sind? Auch hier hat Friedberg eine Lösung: Sie werden noch mal geehrt, aller­dings "nur" mit einer Urkunde. Und auch da hatte der Wassersportverein Friedberg die Nase vorn. Laura Hillenbrand, Niklas Heini­cke, Isabel Bossow, Luis Bauer, Phoenix Baumgart, Paula Götz, Andreas Hillenbrand, Nils Quigley, Leni Bauer und Carlo Müller wur­den auf diese Weise bedacht.

Die geehrten Mannschaften: hinten von links die Passionate Skippers" mit Judith, Vanessa und Sabrina Saul; vorne von links die Turnerinnen Jessica Rollheiser, Lisa Hartmann, Marie-Sophie Linzenkirchner. Foto: Brigitte Glas

Sportliche Erfolge sind nur mög­lich, weil im Hintergrund die Funk­tionäre die Arbeit leisten, die man nicht immer sieht. Grund genug, auch diese langjährigen Ehren­amtler mit Urkunden und Medail­len zu versehen. Thomas Losin­ger, Richard Mayr, Christian Treff­ler, Georg Kindler, Sonja Schen­zinger, Klaus Weigl und Georg Ziegler sind zum Teil seit Jahr­zehn­ten Trainer, Übungsleiter, Vereinsvorsitzende oder Jugend­leiter.

Nicht zuletzt wurden Mann­schaften geehrt. Judith, Sabrina und Vanessa Saul sind die "Pas­sionate Skippers" des FC Stätzling und haben es auf einige Meister­schaften geschafft. Marie-Sophie Linzenkirchner, Lisa Hartmann, Jessica Rollheiser sind eine Ju­nioren-Turnmannschaft des TSV Friedberg. Auf den Bezirksmeis­terschaften wurden sie erste. Dass sie diesen Titel zu Recht tragen, bewiesen sie den Zu­schauern im Wittelsbacher Schloss mit einer bejubelten Vor­führung.

Die ausgezeichneten Sportlerinnen und Sportler aus Friedberg

Bronze : Simon Schlesing , DJK Friedberg , Blockwettkampf; Leonie Steber , EC Planegg-Geisenbrunn, Eisstockschießen;

: , , Blockwettkampf; , EC Planegg-Geisenbrunn, Eisstockschießen; Silber : Peter Hrabowsky, Königlich privilegierte Feuerrohr-Schützengilde Friedberg , Luftgewehr; Laura Bertram , WSV Friedberg , Wakeboard; Lara Volpe , WSV Friedberg , Trickski ; Anna Gebert , WSV Friedberg , Slalom ; Szonja Mayer, WSV Friedberg , Trickski , Slalom , Springen; Lara Müller , WSV Friedberg , Trickski , Slalom .



: Peter Hrabowsky, Königlich privilegierte Feuerrohr-Schützengilde , Luftgewehr; , WSV , Wakeboard; , WSV , ; , WSV , ; Szonja Mayer, WSV , , , Springen; , WSV , , . Gold : Johann Heiberger , SV Wulfertshausen , 30 Mal Deutsches Sportabzeichen; Sigita Rosovalte,WSV Friedberg , Trickski , Slalom , Springen; Vinzenz Hartl , AKV Augsburger Kajak Verein, Teilnahme an der Kanu-WM 2022 in Augsburg , Kategorie Boater X.



: , SV , 30 Mal Deutsches Sportabzeichen; Sigita Rosovalte,WSV , , , Springen; , AKV Augsburger Kajak Verein, Teilnahme an der Kanu-WM 2022 in , Kategorie Boater X. Urkunden: Sideris Tasiadis , Kanu-Schwaben-Augsburg, Kanu; Hannah Süß, Kanu-Schwaben-Augsburg, Kanu; Philipp Süß, Kanu-Schwaben-Augsburg, Kanu; Julian Lindolf, Kanu-Schwaben-Augsburg, Kanu; Laura Hillenbrand , WSV Friedberg , Trickski , Slalom , Springen; Niklas Heinicke , WSV Friedberg , Trickski , Slalom , Springen; Isabel Bossow , WSV Friedberg , Slalom , Springen; Luis Bauer , WSV Friedberg , Trickski , Slalom ; Phoenix Baumgart , WSV Friedberg , Trickski , Slalom ; Paula Götz , WSV Friedberg , Trickski , Springen; Andreas Hillenbrand , WSV Friedberg , Trickski , Slalom , Springen; Nils Quigley , WSV Friedberg , Slalom ; Leni Bauer , WSV Friedberg , Trickski , Slalom ; Carlo Müller , WSV Friedberg , Trickski , Springen.



Die ausgezeichneten Mannschaften aus Friedberg

Bronze: Marie-Sophie Linzenkirchner, Lisa Hartmann , Jessica Rollheiser, TSV Friedberg , Turnen; Sabrina Saul , Vanessa Saul , FC Stätzling , Passionate Skippers; Judith Saul , Sabrina Saul , Vanessa Saul , FC Stätzling , Passionate Skippers.

Auch für verdiente Funktionäre aus den Sportvereinen gab es eine Auszeichnung der Stadt Friedberg Foto: Brigitte Glas

Die ausgezeichneten Funktionäre aus Friedberg