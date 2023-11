Ausstellung im Divano: Spuren, die das Leben zeichnet

Marianne König, Beate Drüke-Krabbe und Lucia Asching zeigen Arbeiten aus Acryl, Holz und weiteren Materialien im Divano.

"Lebens-Spuren" heißt die Ausstellung von drei Friedberger Frauen im Divano eröffnet. Für keine von ihnen ist die Kunst der Beruf, vielmehr finden sie in ihr ein wichtiges Ausdrucksmittel für das, was sie in ihrem Alltag bewegt.

Beate Drüke-Krabbe ist als Seelsorgerin tätig, Lucia Asching als Krankenschwester und Marianne König ist ehemalige Lehrerin. Durch diverse Malkurse eröffnete sich ihnen die Inspiration im künstlerischen Ausdruck, und durch das Verwenden verschiedener Materialien fördern diese ihre Kreativität und Flexibilität.

Ausstellung im Friedberger Divano

Beate Drüke-Krabbe arbeitet vornehmlich mit Acryl und abstrakt, Marianne König verbindet viele Materialien zu Collagen. Und Lucia Asching nutzt Holz, teilweise auch altes, um feine Gebrauchsgegenstände herzustellen. Die Arbeit mit Holz kommt nicht von ungefähr, ihr Vater war der Bildhauer Hermann Kirchhoff.

Dabei ist es den Künstlerinnen wichtig, neue Wege zu gehen und sich auch von anderen Künstlern inspirieren zu lassen. Es geht ihnen nicht darum perfekt, sondern authentisch zu sein und durch ihre Kunstwerke Menschen zu berühren.

Ihre erste gemeinsame Ausstellung Lebens-Spuren verkörpert ihre individuelle und einzigartige Reise, in der sich Kunst und Intuition miteinander verschmelzen. Jede von den Künstlerinnen hat ihren persönlichen Weg in die Kunst eingeschlagen und wurde durch eigene Erfahrungen und Geschichten geprägt. Dadurch ist jede ihrer Arbeiten auch einzigartig und individuell.

Die Öffnungszeiten im Divano von Friedberg

Info: Noch bis 22. Dezember ist die Ausstellung "Lebens-Spuren" im Divano zu den Öffnungszeiten zu sehen: Sonntag von 10 bis 13 Uhr, Dienstag und Donnerstag 10 bis 18 Uhr, Freitag von 9 bis 18 Uhr, Montag, Mittwoch und Samstag ist geschlossen.