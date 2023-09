St. Jakob bedankt sich mit einem Rehragout für Altstadtfest-Hilfe

Für die Helferinnen und Helfer des Friedberger Altstadtfests gibt es einen exklusiven Kinoabend samt Überraschungsgast. Und auch für die nächste große Aktion bittet die Pfarrei um Unterstützung.

Einfach mal Danke sagen: Die katholische Stadtpfarrei Friedberg St. Jakob hat sich für das große Engagement erkenntlich gezeigt, das zahlreiche ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während des Altstadtfestes an den Tag gelegt hatten. Als kleines Dankeschön lud die Pfarrei zum Kinoabend mit „Rehragout-Rendezvous“ nach Aichach ein - mit einem ganz besonderen Überraschungsgast.

Es gehe darum, die "gewaltigen Leistungen" zu würdigen, ohne die das vielfältige Wirken der Kirchengemeinde während der Friedberger Zeit nicht möglich gewesen sei, betonte Pfarrgemeinderatsvorsitzender Julian Schmidt gegenüber den mehr als 80 anwesenden Gemeindemitgliedern vor Beginn des Films: "Ob in der Jakobusschänke oder in der Kirchenmusik, bei den ökumenischen Nachtgebeten, in der Liturgie oder in den vielen anderen Feldern ehrenamtliches Engagement: Ohne Sie wäre das alles nicht möglich gewesen!" Auch Schweizergardist und Advokat wurden dabei nicht vergessen, hatten die beiden doch letztendlich vergeblich versucht, Stadtpfarrer Steffen Brühl vor dem Zugriff der Stadtwache zu bewahren.

Gerhard Wittmann als Stargast beim Dankeabend von St. Jakob

Vor Beginn des Films wartete Pfarrer Brühl aber noch mit einer Überraschung auf, war doch niemand Geringeres als Gerhard Wittmann ebenfalls zu Gast bei dem Kinoabend. Der in Alsmoos aufgewachsene und in München lebende Wittmann spielt als Leopold Eberhofer eine der Hauptrollen in der Rita Falk-Verfilmung "Rehragout-Rendezvous", die in dem Kinoabend gezeigt wurde. Wittmann erzählte von dem nicht immer geradlinigen Weg, der ihn aus dem Wittelsbacher Land in den Schauspielberuf geführt hatte. Geradezu "göttliche Fügung" seien manche Begegnungen und Ereignisse gewesen, die ihn in seiner Karriere weitergebracht oder diese erst ermöglicht hatten: Eine Sichtweise, die Pfarrer Brühl so natürlich nur unterschreiben konnte.

Die nächste große Veranstaltung der Pfarrei steht am Kirchweihsonntag, 15. Oktober bevor: Bei einem Festgottesdienst mit Weihbischof Anton Losinger und einem anschließenden Festakt im Pfarrzentrum wird an die Weihe von St. Jakob vor 150 Jahren erinnert. Nach dem Einsturz des Turms konnte am 18. Oktober 1873 erstmals wieder eine Messe in der neuen, im italienisch-neoromanischen Stil errichteten Kirche gefeiert werden.

Ausstellung zum 150. Jubiläum von St. Jakob

Für eine Ausstellung, in der die Geschichte der Stadtpfarrkirche und der ihr verbundenen Menschen dargestellt werden soll, braucht die Pfarrei Mithilfe: Wer noch Fotos oder Filme von der Kirche oder von in St. Jakob stattfindenden Gottesdienstfeiern wie zum Beispiel Taufen, Erstkommunionen, Firmungen und Hochzeiten hat, ist eingeladen, diese bei Familie Reißner in der Renatastraße 4 in Friedberg abzugeben. Für die Rückgabe der Dokumente bittet die Pfarrei darum, dass jeder Gegenstand eindeutig mit Namen, Adresse und Telefonnummer gekennzeichnet ist. Die Pfarrei kümmert sich um die Digitalisierung der Dokumente und die zeitnahe Rückgabe an die Besitzer. (AZ)