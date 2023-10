Friedberg

St. Jakob in Friedberg: Ein Zeichen für das gute Miteinander

Die Pallottinerpater Markus Hau (links) und Steffen Brühl zelebrierten an der Seite von Weihbischof Anton Losinger den Festgottesdienst.

Plus Die Pfarrei und viele Gäste feiern das 150. Weihejubiläum des markanten Kirchenbaus. Gottesdienst und Empfang bilden den Auftakt für ein ganzes Festjahr.

Von Heike John

Seit 150 Jahren prägt die Kirche St. Jakob das Stadtbild und gilt als Wahrzeichen von Friedberg. Mit einem Festgottesdienst und einem anschließenden Empfang wurde jetzt das Weihejubiläum gefeiert. Nur fünf Jahre, nachdem der Turm der Vorgängerkirche eingestürzt war, wurde der Bau nach dem Vorbild der Basilika San Zeno in Verona vollendet. "Das ist weniger als eine Amtsperiode bei uns im Stadtrat", stellte Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann fest. Im Vergleich zu den in seinem Gremium seit 30 Jahren währenden Diskussionen um den Neubau des Bauhofs sei das wirklich eine sportliche Leistung, musste er eingestehen.

Gemäß dem Jubiläumsmotto "Mit Friedberg verbunden – mit Gott unterwegs" waren Gäste und Vertreter aller Religionen in der Stadt zum Mitfeiern eingeladen. Die Pfarrei mit dem Divano als Begegnungsort in der Mitte der Stadt verstehe sich als Netzwerkerin für die Begegnung aller Menschen, erklärte Stadtpfarrer Steffen Brühl den Gästen. Wie ein Fingerzeig Gottes rage der Kirchturm von St. Jakob in die Höhe und habe eine Art Leuchtturmfunktion für ein gutes Miteinander.

