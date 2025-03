Stabile Vereinsführung und Übergabe der Gedächtnisscheibe Otto Scharbert sen.

Der 1. Schützenmeister Paul Schwibinger blickte voller Stolz und Anerkennung auf die sportlichen Leistungen der Schützinnen und Schützen, auf das Engagement der Sport- und Jugendleitung sowie das schöne Miteinander im Verein und die starke Gemeinschaft des vergangenen Schützenjahres zurück. Sein Ausblick auf das kommende Jahr: „Gemeinsam werden wir an unserer Tradition festhalten und gleichzeitig neue Ideen umsetzen.“

Er ermutigte alle, am aktiven Vereinsleben teilzunehmen, Ideen einzubringen und mitzugestalten. „Nur gemeinsam können wir unsere Schützengilde weiterentwickeln und erfolgreich in die Zukunft führen“, so Schwibinger. Besonderer Dank ging an alle aktiven Helfer, Sport- und Jugendleiter und Gönner der Schützengilde. Stadtrat Andreas Beutelrock gratulierte dem Verein zu den herausragenden sportlichen Erfolgen und lobte die jahrelange zielstrebige Jugendarbeit. Auch hob er die stabile Vereinsführung hervor.

Der 1. Gauschützenmeister Wolfgang Maschenbauer lobte das aktive Vereinsleben, das harmonische Miteinander und die sportlichen Erfolge. Sein Dank ging an die Vereinsführung und die Sport- und Jugendleiter für ihr ehrenamtliches Engagement und die bemerkenswerte Jugendarbeit. Die 75. Jahreshauptversammlung stand auch unter dem Zeichen der Neuwahlen der Vorstandschaft. Der 1. Schützenmeister Paul Schwibinger und 2. Schützenmeister Peter Höß bleiben im Amt. Mehr Informationen zur Schützengilde und ihre Vorstandschaft unter www.sgottmaring.de.

Zu Ehren des verstorbenen Gründungs- und Ehrenmitglied Otto Scharbert sen. wurde eine Gedächtnisscheibe ausgeschossen und nun an den Gewinner von Sohn Otto Scharbert jun. und Enkeltochter Emma Scharbert übergeben. Herzlichen Glückwunsch an Alexander Landgraf. Die Schützengilde ist stolz auf ihre langjährigen Mitglieder und ehrte diese. Besondere Ehrungen erhielten Elisabeth Höß (Ehrennadel Silberne Gams) und Daniel Wrigley (Protektor-Abzeichen in silber).

