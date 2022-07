Friedberg

12:01 Uhr

Stadt macht Weg für umstrittene Neubauten in Friedberg-Süd frei

In der Lücke zwischen den Wohnblöcken am Hagelmühlweg und den Siedlerhäusern an der Karl-Lindner-Straße in Friedberg-Süd darf bald gebaut werden.

Plus Für die Bebauung der Freifläche am Hagelmühlweg in Friedberg-Süd gibt es nun einen Kompromiss. Warum der Bebauungsplan trotzdem noch nicht beschlossen wurde.

Von Thomas Goßner

Die freie Fläche zwischen Karl-Lindner-Straße, Martin-Luther-Straße und Hagelmühlweg in Friedberg-Süd kann bebaut werden. Den Weg dafür machte jetzt der Planungsausschuss des Stadtrats frei, der sich mit den Einwendungen der Nachbarschaft befasste, ohne am Entwurf des Bebauungsplans noch wesentliche Änderungen vorzunehmen. Den förmlichen Satzungsbeschluss schob das Gremium allerdings auf September. Zuvor soll es noch eine Informationsveranstaltung für die Anwohner geben.

