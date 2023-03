Stadtrat beschließt: Zafi wird Friedbergs sechste Partnerstadt

Eine große Frage steht bei der Sitzung im Raum: Wie soll und kann sich eine Partnerschaft mit einem Ort in Togo entwickeln?

Irgendwann im Lauf der Diskussion über die neue Städtepartnerschaft mit Zafi erinnerte Roland Eichmann an eine Zeit, in der er noch gar nicht geboren war: Die 1960er-Jahre, als Friedberg dem befreundeten Völs am Schlern mit Lastwagen Heu brachte. Das Südtiroler Bauerndorf war damals arm. Friedberg half. "Andersherum ist das nicht passiert." Klar machen wollte der Bürgermeister damit: Partnerschaft bedeutet nicht immer Ausgeglichenheit der Verhältnisse bzw. des Gebens und Nehmens. Denn letztlich stimmte der Stadtrat mit zwei Gegenstimmen (Jakob Eichele, Johannes Hatzold) der sechsten Friedberger Städtepartnerschaft zwar zu, doch stand die Frage im Raum: Wie kann und wie soll sich diese Freundschaft mit dem 22.000-Einwohner-Dorf in Togo entwickeln?

Eine "Partnerschaft auf Augenhöhe" wünschte sich, zumindest auf lange Sicht, Florian Fleig seitens der CSU. Von dieser und den anderen Fraktionen wurde betont, dass zwei Aspekte sehr dafür sprechen: Das Gymnasium Friedberg geht eine Schulpartnerschaft mit dem Lycée in Zafi an, Schülerinnen und Schüler tauschen bereits Briefe aus, auch an Besuche ist gedacht. Außerdem haben sich um die 20 Engagierte zusammengefunden, die die Keimzelle des künftigen Partnerschaft-Ortskomitees bilden möchten. Die meisten von ihnen waren zur Stadtratssitzung gekommen, natürlich auch der Friedberger Vincent Semenou, der aus Zafi stammt und das Projekt initiiert hatte.

25 Bilder Ein Rundgang durch Friedbergs Partnerstadt Zafi Foto: Stadt Friedberg

Letztlich werden solche Partnerschaften mit dem Globalen Süden auch stark durch die Organisation Engagement global gefördert, Reisen etwa in der Regel mit 100 Prozent. Dafür müssen UN-Nachhaltigkeitsziele eingehalten werden. Friedberg und Zafi haben sich die Themenschwerpunkte Wasserversorgung, Bildung sowie Land- und Forstwirtschaft ausgesucht. Bei den zwei bisherigen gegenseitigen Besuchen spiegelte sich das im Programm wider.

Friedberger will bei der Verbesserung der Lebensbedingungen in Zafi helfen

Eva Bahner (Grüne) betonte, es sei Ziel solcher Partnerschaften, dass nicht "die einen als Geber dastehen und die anderen in Abhängigkeit gehalten werden". Mit ihrer Idee, Themen wie Rassismus und (Neo-)Kolonialismus in das Projekt einzubringen und dazu zum Beispiel Referentinnen oder Referenten aus Westafrika nach Augsburg zu holen, stieß sie beim Bürgermeister allerdings nicht auf offene Ohren. Diese Themen, so Eichmann, der im Januar eine Woche vor Ort war, beschäftigten die Menschen dort kaum. Er will die Partnerschaft nicht überfrachten. "So etwas muss langsam wachsen." Und die Hilfe bei der Verbesserung von Lebensbedingungen sei eben auch ein Ausgleich für die Ausbeutung während der Kolonialzeit.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

SPD-Fraktionschefin Ulrike Sasse-Feile wies darauf hin, dass andere Städte der Region als Beispiel dienen können. Dazu zählen Gersthofen (Klima-Partnerschaft mit Kenia) und Stadtbergen (Togo). Auch Friedbergs französische Partnerstadt Bressuire hat Beziehungen zu einer Kommune in Togo.

Es sei in Zeiten des "globalen Dorfes" einfach wichtig, in Friedberg den Blick auf die Menschen in Afrika zu verändern, betonte Claudia Eser-Schuberth. Da gebe es bei vielen, auch bei ihr selber, einiges an Nachholbedarf, so die reisefreudige Grünen-Fraktionschefin. "Sinkende Schlauchboote auf dem Mittelmeer dürfen nicht unser Bild von Afrika prägen."