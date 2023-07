Stadtrat gründet eigenen Ausschuss für den Bauhof

Plus Die Diskussionen um das teuerste Projekt der Friedberger Stadtgeschichte beginnen von vorne. Wer dem neuen Gremium zum Bauhof alles angehört.

Ein eigener Ausschuss des Friedberger Stadtrats soll sich nun um die Planung des neuen Bauhofs kümmern. Der Stadtrat änderte dazu jetzt seine Geschäftsordnung und berief die Vertreter der Fraktionen in das Gremium. Im Kalender des Stadtrats sind bis Jahresende aber bislang noch keine Sitzungstermine vorgesehen.

Im Mai hatte der Stadtrat mit dem denkbar knappsten Ergebnis von 13 zu 13 Stimmen das Bauhofprojekt in seiner derzeitigen Version gestoppt. Angesicht der auf über 30 Millionen Euro angestiegenen Kosten gab es keine Mehrheit für den Vorschlag von Bürgermeister Roland Eichmann (SPD), die Planung weiterzuführen. Friedberg müsste das Projekt – abgesehen von einer KfW-Förderung in Höhe von 1,5 Millionen Euro – komplett über Kredite finanzieren.