Stadtrat Johannes Hatzold feiert 60. Geburtstag

Der Friedberger Stadtrat Johannes Hatzold feierte seinen 60. Geburtstag im Gasthaus Goldener Stern.

Seinen 60. Geburtstag feierte im Kreis seiner Freunde, Familie und politischer Weggefährten Freie-Wähler-Stadt- und Kreisrat Johannes Hatzold aus Friedberg. Bei der Geburtstagsfeier im Rohrbacher Gasthaus Goldener Stern freute sich der selbstständige Kfz-Meister auch über prominenten Besuch aus der Landespolitik. Mit dem Abgeordneten Fabian Mehring schaute der Parlamentarische Geschäftsführer der FW-Fraktion im Landtag vorbei, um Hatzold persönlich zu gratulieren und für all seinen kommunalpolitischen Einsatz zu danken. „Hannes ist ein Flaggschiff der Freien Wähler im Landkreis Aichach-Friedberg und gehört zu den Aushängeschildern unserer Gruppierung im Wittelsbacher Land“, lobte Mehring beim Anstoßen mit seinem Parteikollegen, mit dem ihn auch eine private Freundschaft verbindet.

Hatzold ist gelernter Kraftfahrzeugmechaniker, machte sein Abitur am Bayernkolleg, ist Handwerksmeister und seit mehr als 25 Jahren selbstständig tätig. Seit 2008 ist er Gesellschafter-Geschäftsführer der Auto Senninger GmbH. Der Jubilar ist in Friedberg aufgewachsen, verheiratet und hat vier Kinder. In der Politik ist er Fraktionsvorsitzender der FW im Friedberger Stadtrat, der sich selbst ein sonniges Gemüt bescheinigt, für seine ehrliche, aber sachliche Art und Weise bekannt, gewürzt mit so mancher Prise trockenen Humors. (AZ)