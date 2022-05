Friedberger Stadtrat macht Druck bei der Kinderbetreuung

Plus Der Ausbau des Platzangebots in Friedberg ist zu teuer und zu langsam. Wie auf Vorschlag der Grünen und der SPD eine neue Strategie gefunden werden soll.

Dem Friedberger Stadtrat geht es mit dem Ausbau der Kinderbetreuung unter Bürgermeister Roland Eichmann (SPD) zu schleppend voran. Grüne und Sozialdemokraten haben darum Anträge eingebracht, um das Thema voranzutreiben. Die übrigen Fraktionen folgten ihnen einhellig. "Das ist ein wichtiges Thema, wir brauchen eine klare Strategie", stimmte der Florian Fleig (CSU) als Pfleger für Bildung und Familie zu.