Stadtrat stoppt Baumfällung in Friedberg-Süd

Plus Bei der Erweiterung der Grundschule Friedberg-Süd stehen Gehölze im Weg. Die meisten von ihnen werden umgesetzt statt abgeholzt - das hat seinen Preis.

Eigentlich war es schon beschlossene Sache: Für die Erweiterung der Grundschule Friedberg-Süd sollte eine Reihe von Büschen und Bäumen gefällt werden. Rodung und Ersatzpflanzung hat der Stadtrat jetzt gestoppt. Dafür muss er aber eine ordentliche Summe Geld in die Hand nehmen.