Friedberger Stadtrat verabschiedet Ukraine-Resolution und leitet Energiewende ein

Plus Friedberg zieht Konsequenzen aus dem Krieg. Es geht um IT-Sicherheit ebenso wie um Sirenen und Stromausfall. Über erneuerbare Energien ist der Stadtrat uneinig.

"Krieg in der Ukraine und die Folgen für die Stadt Friedberg" war der erste Tagesordnungspunkt der Stadtratssitzung überschrieben. Und diese Folgen sind weitreichend. Eineinhalb Stunden dauerte die Diskussion. Abgesehen davon, dass das Gremium den Krieg verurteilte und eine Resolution dazu verabschiedete, ging es um Themen wie IT-Sicherheit, Katastrophenszenarien, vor allem aber um die Beschleunigung der Energiewende. Die Stadt möchte ihre eigenen Gebäude umrüsten und Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien unterstützen. Dazu gab es allerdings Bedenken.