Städtischer Wohnblock in Friedberg ist marode: Mieter müssen raus

Die Standsicherheit des städtischen Wohnblocks an der Hermann-Löns-Straße 19 und 21 ist gefährdet. Wie geht es mit dem Gebäude weiter?

Plus In der Hermann-Löns-Straße ist ein Wohnblock derart beschädigt, dass womöglich die Standsicherheit gefährdet ist. Doch Sanierung oder Neubau kosten Millionen.

Von Thomas Goßner

Fast 70 Jahre hat der städtische Wohnblock an der Hermann-Löns-Straße 19 und 21 auf dem Buckel. Jetzt stellt sich die Frage: sanieren oder abreißen und neu bauen? Grund für diese im Bauausschuss des Friedberger Stadtrats geführte Diskussion sind die erheblichen Schäden an dem Haus, deretwegen die Standsicherheit mittelfristig nicht mehr garantiert ist. Bis zum Herbst sollen darum alle verbliebenen Mieter in andere Häuser der Stadt umziehen.

Zutage kam der schlechte Zustand, als die Wohnung im vergangenen Jahr nach dem Auszug eines Mieters renoviert und die Holzverkleidung an der Decke beseitigt wurde. Weil sich an der Decke tiefe Risse zeigten, wurde ein Statiker hinzugezogen. Die weitere Untersuchung ergab, dass sämtliche Decken bei einer Spannweite von 4,60 Metern bis zu vier Zentimeter durchhängen. Bewegt sich ein Mensch im darüberliegenden Stockwerk, vibrieren die Decken, aus den Rissen fällt Schmutz. Eine unmittelbare Gefahr besteht laut Gutachter Fabio di Valentin zwar nicht, dennoch muss gehandelt werden.

