Friedberg

vor 51 Min.

"Ständig unter Strom": So erleben Radfahrer den Verkehr in Friedberg

Plus Friedberg will mehr Menschen zum Radeln bringen. Ist die Stadt bereits fahrradfreundlich genug oder ist da noch Luft nach oben? Wir haben Radfahrer befragt.

Von Michael Eichhammer

Friedberg will den Anteil des Radelns am Gesamtverkehr bis 2030 von 23 auf mindestens 25 Prozent steigern. Die Stadt ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern. Aber ist sie fahrradfreundlich genug? Wir haben mit Radfahrern und Radfahrerinnen über ihre Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge gesprochen.

