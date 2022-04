85-Jähriger durchbricht Absperrung – Feuerwehrmann wird fast überfahren

Plus Die Feuerwehr Stätzling muss nach einem Unfall die Straße sperren. Bei ihrem vierstündigen Einsatz wird sie beschimpft. Ein Mitglied wird beinahe angefahren.

Beschwerden, Beschimpfungen und schließlich ein Autofahrer, der die Straßensperre durchbrach: Mit diesen Problemen musste sich die Stätzlinger Feuerwehr bei einem Einsatz herumärgern, der eigentlich Routine war: Sie hatte nach einem Unfall auf der Überführung der AIC25 die Straße gesperrt, einen Verletzten betreut und bei Regen herauslaufende Betriebsmittel der Fahrzeuge abgebunden. Besonders hart traf es einen der Einsatzkräfte: Er musste sich, wie er unserer Redaktion berichtet, mit einem Sprung zur Seite retten, als ein 85-jähriger Autofahrer die Absperrung durchbrach.