Aus Haarstudio Michael wird Haarstudio Richard

Richard Metzger hat den Friseursalon in Stätzling von seinem Vater Michael im Januar übernommen. Nach zwei Wochen Umbau fand am Samstag die Neueröffnung statt.

Ein völlig neues Erscheinungsbild hat das Haarstudio Richard in Stätzling nach der Geschäftsübergabe von Michael an Richard Metzger. Der neue, 31 Jahre alte Chef setzt auf die Farben Grau, Schwarz und Weiß. Die Raumdecke ist nicht mehr vorhanden. Dafür ist nun ein offener Industrial Style aus Beton mit coolen Leuchten entstanden. Ins Dorf ist quasi Großstadtflair eingezogen – und dieser Look kommt bei den zahlreichen Gästen der Eröffnungsfeier gut an. "Wir finden es toll, dass der Sohn das Geschäft mit dem netten Team übernommen hat. Richard sprüht nur so vor Energie, und es wird viel gelacht. Wir lieben die familiäre Atmosphäre", sagt Stammkundin Carmen Widmann von der benachbarten Schloss-Apotheke.

Das alte und neue Team im Haarstudio Richard: Inhaber Richard Metzger, Elke Barnickel, Claudia Mayr, Celestina Ferrari und Alla Osswald. Es fehlen: Sarah Dogan und Dilek Filizer. Foto: Sabine Roth

Das sechsköpfige Team hat der neue Inhaber übernommen. Der 31-Jährige ist froh, dass er weiter auf diese langjährige Kompetenz bauen darf. Friseurin Claudia Mayr ist seit 15 Jahren mit im Team und hat die Filialleitung inne. Daran wird sich nichts ändern. "Ich freue mich darauf, meinen eigenen Stil einzubringen. Neben den vielen Stammkunden, die mein Vater seit Jahren betreut hat, hoffe ich aber auch auf viele neue Kunden, die den Weg zu uns in die St.-Anton-Straße finden", so Metzger.

Seine Ausbildung absolvierte Metzger an einer privaten Friseurakademie. Die Gesellenprüfung legte er als Innungsbester ab. 2016 folgte die Meisterprüfung, die mit dem Meisterpreis ausgezeichnet wurde. Erfahrungen aus der Praxis sammelte der Friseurmeister anschließend in Salons in München. Aber jetzt war es an der Zeit, in die Heimat zurückzukommen und den Salon in Stätzling zu übernehmen. Sein Vater hatte die Filiale 43 Jahre lang geführt und ging nun in Ruhestand. Er dürfe zwar noch vorbeikommen, aber nur ohne seine Schere, das ist die Bedingung seiner früheren Angestellten. Michael Metzger freut sich sehr darüber, dass sein Sohn die Familientradition fortsetzen wird. "Richard bestimmt jetzt selber und setzt seine Ideen und Erfahrungen um, die er in München gesammelt hat", so der ehemalige Chef.