Auto demoliert und davongefahren

In Stätzling wurde ein geparktes Auto angefahren. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden.

Ein in der Talstraße in Friedberg-Stätzling abgestelltes Auto wurde in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Hinweise sind bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 möglich. (AZ)