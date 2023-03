Friedberg-Stätzling

"Beim Zachäus" in Stätzling können sich junge Familien austauschen

Plus Die evangelische Gemeinde veranstaltet mit dem Familienstützpunkt Friedberg jeden Mittwochmorgen und Dienstagnachmittag in der Zachäuskirche einen Treff mit Büfett.

Von Edigna Menhard

Konzentriert sitzt die eineinhalbjährige Paulina an ihrem kleinen Kindertisch und malt mit dicken Wachsmalstiften auf Papier. Kurze Zeit später gesellen sich zwei fast gleichaltrige Jungs dazu und kritzeln still mit. Emilian erkundet dagegen lieber auf einem bunten Rutschauto den Raum. Neben den Kleinen sitzen ihre Eltern auf dem Boden, assistieren, unterhalten sich. Wer frühstücken will, findet frische Semmeln, Käse, Wurst und viel Obst liebevoll auf einer Theke angerichtet. Es herrscht eine entspannte Atmosphäre an diesem Morgen in der Stätzlinger Zachäuskirche. Die Pädagogin Alina Potstada sowie die Sozialpädagogin und Leiterin des Familienstützpunktes West, Sabrina Penn, laden jeden Mittwoch zwischen 9 und 12 Uhr und jeden Dienstag zwischen 15 und 17 Uhr zu einem Eltern-Kind-Café "Beim Zachäus" ein.

