Edeka in Stätzling soll doch bis Jahresende offen bleiben

Plus Gute Nachrichten für Stätzling: Der Vermieter und Edeka sind doch im Gespräch über eine Vertragsverlängerung. Was brachte die Wende?

Stätzling drohte eine monatelange Lücke bei der Nahversorgung zwischen der Schließung des jetzigen und der Eröffnung des neuen Edeka-Standorts. Das ist jetzt wohl vom Tisch. Es zeichnet sich ab, dass die Supermarktkette ihren Vertrag in der Pfarrer-Bezler-Straße verlängert.