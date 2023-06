Ein Streifzug durch die schönsten Musicals in Stätzling

In der Stätzlinger Zachäuskirche waren Melodien aus Werken wie "Tarzan" oder "Phantom der Oper" geboten. Zu hören sind ausnahmsweise eher unbekannte Stücke.

Dass die Gesangsklasse von Initiatorin und Sopranistin Beate Anton in der Musikschule Friedberg ein Positivposten im kulturellen Leben im Bereich der Gemeinde ist, bewiesen beim Musical-Abend in der voll besetzten Stätzlinger Zachäuskirche alle in beeindruckender Weise. Die zahlreichen Besucher und Besucherinnen erlebten einen begeisternden Abend mit einem gesanglichen Streifzug durch die fantastische Welt des Musicals.

In der Show war wirklich für jeden Musikgeschmack des Genres etwas dabei. Song-Highlights aus "Moulin Rouge", "Eiskönigin", "Tarzan", "Phantom der Oper" und viele andere reihten sich in den einzelnen Blöcken trotz ihrer Differenziertheit harmonisch aneinander. Mehr als positiv wurde die Tatsache empfunden, dass auch Spitzensongs interpretiert wurden, die sonst eher nicht oder leider doch sehr selten in Musical-Konzerten geboten werden.

Starke Stimmen und viel Engagement beim Stätzlinger Musical-Abend

Die sechs Sängerinnen und die beiden Sänger, die jeweils alle auch solistisch glänzten, präsentierten in ihren Kostümen als Musicaldarsteller Auszüge aus weltberühmten Musicals. Und das mit solchem Können, dass man als Zuhörerin fast nicht fassen konnte, dass es sich bei dem Ensemble durchweg um Mitglieder handelte, die einem völlig anderen Beruf nachgehen oder Schülerinnen und Schüler sind. Heiter durch das Programm führte Benjamin Seuffert, der auch die Choreografie übernommen hat. Für Licht und Technik sorgten Karola, Johannes und Jim Piel, ebenfalls von der Musikschule. Ein Team der Kirchengemeinde kümmerte sich um die Verpflegung.

Glänzend vorgetragen wurde alles von den Protagonistinnen und Protagonisten auf der Bühne: Patricia Albanese, Camilla Anton, Katja Blessing, Lena Kramer, Bastian Langner, Amelie Möritz, Stefan Otto, Alina Schaller, Lucia Warnberger zusammen mit Gesangslehrerin Beate Anton boten ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm. Die Sängerinnen und Sänger sorgten für tolle Stimmung. "Einfach nur unglaublich“, raunte eine begeisterte Zuhörerin ihrem Begleiter in der Pause zu.

Die vielen Frauen Heinrich VIII. in Stätzling

Alle begaben sich zu Beginn ins "Cabaret". Lucia Warenberger trug ein "Einsames Gewand“ aus dem Musical "Die Päpstin". Patricia Albanese betrauert den Tod ihrer Mutter aus "Beetlejiuce" und Amelie Möritz sang den berühmten Song "I Don't Know How To Love Him" aus "Jesus Christ Superstar".

Ebenso vertreten waren Lieder aus "Elisabeth", gesungen von Bastian Langner und Stefan Otto, und "Küss den Frosch" mit dem von Alina Schaller vorgetragenem Stück "Ganz nah dran“. Camilla Anton fand, "Tot zu sein ist komisch" ("Tanz der Vampire"). Lena Kramer sang aus der "Eiskönigin".

Durch den ständigen Wechsel der Sänger kam der Abend in der Kirche kurzweilig daher. Nach einer kleinen Pause ging es mit weiteren Musical-Klassikern und einem erneuten Gänsehautauftritt wieder los. Die sechs Ladys von Heinrich VIII. sangen von Hinrichtung, Köpfung und weiteren Zuständen, während Beate Anton als Mary Poppins Krautsaft und Fischöl als das beste Erziehungsmittel pries. Grandioses Finale des gelungenen Ausflugs in die Welt des Musicals waren als Zugabe die Schlager-Hits von Udo Jürgens "Aber bitte mit Sahne“ und "Ich war noch niemals in New York“. Bleibt zu hoffen, dass noch weitere Musicalabende folgen.