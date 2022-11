Friedberg-Stätzling

vor 18 Min.

Eröffnung des Stätzlinger Edeka verzögert sich um ein halbes Jahr

Plus Eigentlich sollte der neue Supermarkt in dem Friedberger Ortsteil schon bald seine Pforten öffnen. Doch der Zeitplan hat sich geändert. Was nun?

Von Ute Krogull Artikel anhören Shape

Die Eröffnung des neuen Edeka-Marktes in Stätzling war für Ende des Jahres angekündigt. Wer an der Baustelle vorbeikommt, sieht aber, dass daraus nichts werden wird. Was ist der Grund für die Verzögerung und wie geht es am bisherigen Standort weiter?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen