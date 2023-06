Freie Fahrt nach Baustelle: Sperrung in Stätzling wieder aufgehoben

Nach achteinhalb Wochen ist die Baustelle in Stätzling fertig. Seit Donnerstagnachmittag ist die Sperrung am Ortseingang aufgehoben und der Verkehr rollt wieder.

Endlich wieder freie Fahrt: Die Straßenbauarbeiten an der St.-Anton-Straße am Ortseingang von Stätzling sind beendet. Seit Donnerstagnachmittag rollt der Verkehr wieder durch den Friedberger Ortsteil zum genannten Zeitpunkt. Die Arbeiten dauerten dennoch rund doppelt so lange wie ursprünglich geplant.

Die ausführende Firma hatte laut Bürgermeister Roland Eichmann ursprünglich vier Wochen vorgesehen, und zwar vom 17. April bis 12. Mai. Tatsächlicher Baubeginn war dann jedoch erst am 24. April. Am 26. Mai erbrachte eine Probe des Frostschutzkieses im eingebauten Zustand ein negatives Ergebnis. Die Firma setzte einen neuen Abnahmetermin, den 22. Juni, an, der eingehalten werden konnte.

Zwischen der Brücke über den Schmiedgraben bis zur Graf-von-Deuring-Straße wurden mehrere Punkte umgesetzt. So gibt es jetzt auf jeder Straßenseite eine Bushaltestelle, außerdem eine Querungshilfe und eine Abbiegespur zum Supermarkt. Dieser will im August eröffnen.

Auswirkungen hatte die Sperrung nicht nur auf den normalen Verkehr, sondern auch auf den ÖPNV. Jetzt herrscht aber wieder freie Fahrt. Auf der Plattform Facebook freuen sich die meisten Nutzerinnen und Nutzer über die Aufhebung der Sperrung. (sry-)