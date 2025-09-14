Leichtkraftrad auf Supermarkt-Parkplatz angefahren

Am Freitag wurde in der Zeit von 12.50 Uhr bis 13.05 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes ein Zweirad beschädigt. Augenscheinlich touchierte der bislang unbekannte Täter das Leichtkraftrad beim Ein-/Ausparken und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort, so berichtet die Polizei. An dem Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1300 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)
Friedberg-Stätzling
