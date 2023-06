Musical-Highlights in der Zachäuskirche

Melodien aus Musicals wie „Cabaret“ oder „Tarzan“ erklingen am Samstag in Stätzling. Der Eintritt ist frei.

Mit der Premiere der „Musical-Reihe“ 2010 wurde dem Publikum in Stätzling ein besonderes Konzert geboten. 13 Jahre später folgt am Samstag, 24. Juni, die sechste Neuauflage. In der Zachäuskirche dreht sich an diesem Abend wieder alles um „Musical-Highlights“.

Aus bekannten Musicals wollen die zehn Gesangssolistinnen und -solisten an diesem Abend mit Sologesängen und auch gemeinsam einen Musical-Abend gestalten. So wird zum Beispiel Amelie Möritz, schon lange dabei, „Amacing Grace“ singen. Neu dabei sind die beiden 15-jährigen Lucia Warnberger – sie interpretiert aus „Tarzan“ – und Lena Kramer – sie wird einen Song aus der "Eiskönigin" zum Besten geben. Das alles und viel mehr geben die zehn Interpreten und Interpretinnen zu Gehör, natürlich auch Leiterin und Initiatorin Beate Anton.

Präsentiert werden bekannte Werke aus weltberühmten Musicals, wie „Phantom der Oper“, „Der Glöckner von Notre Dame“, „Cabaret“, „Tarzan“ und vielen mehr. Die Regie übernimmt Benjamin Seufert, der zugleich als Moderator durch den Abend führt. Das Ganze ist eine Kooperation der Friedberger Schule für Musik mit der evangelischen Kirchengemeinde. Wie seit den letzten fünf Musical-Abenden bekannt, sind in der Kirche die Plätze begrenzt, wer einen Platz haben möchte, dem wird ab 18 Uhr Einlass gewährt. (riem)

Termin: Am Samstag, 24. Juni, um 18.30 Uhr beginnt in der Zachäuskirche, Pfarrer-Bezler-Straße 23, in Stätzling der Musicalabend. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.