Friedberg-Stätzling

Nach 40 Jahren: Wirtin Hildegard Haugg verlässt Gasthof zum Schloß

Nach 40 Jahren verlässt Wirtin Hildegard Haugg den Gasthof zum Schloß in Stätzling.

Plus Schnitzeltage und Grünkohlessen gehörten im Gasthof zum Schloß in Stätzling dazu, nun hört Wirtin Hildegard Haugg auf. Neue Pächter sind aber bereits gefunden.

Von Sabine Roth

Etwas wehmütig ist Wirtin Hildegard Haugg schon, wenn es für sie bald heißt, Abschied zu nehmen von ihrem lieb gewonnenen Gasthof zum Schloß im Zentrum von Stätzling. Vor genau 40 Jahren, am 18. Januar 1984, hat die junge Wirtin das Lokal in der Pfarrer-Bezler-Straße 7 übernommen. Seitdem wurde sie für ihre traditionelle bayerisch-schwäbische Küche geschätzt, gerade die Schnitzeltage und das Grünkohlessen waren sehr beliebt bei ihren Gästen. Einige Gründe bewegten sie dazu, das Lokal zu verkaufen. Wie es in Zukunft mit dem Restaurant weitergeht, steht bereits fest.

Traditionelle Küche im Gasthof zum Schloß war beliebt

Viele der Kundinnen und Kunden im Lokal waren Stammgäste, woraus für Haugg viele gute Freundschaften entstanden sind. Sie habe immer schon gerne gekocht, erzählt die gelernte Hauswirtschaftsleiterin. Deshalb stand sie im Gasthof zum Schloß die meiste Zeit in der Küche. Das tut sie auch noch einige Wochen: Bis zum letzten Wochenende im Januar wird es noch die beliebten Schnitzel- und Grünkohltage geben, die bereits ausgebucht sind. Und am letzten Samstag, dem 27. Januar, wird ab 19 Uhr Abschied gefeiert und quasi „ausgetrunken“. Es wird auch noch Kleinigkeiten aus der Küche geben. Zudem freuen sich die selbst gemachten Marmeladen und Fruchtessige von Hildegard Haugg noch auf Abnehmerinnen und Abnehmer.

