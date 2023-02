Opel gegenüber der Apotheke beschädigt

Ein geparkter Opel wird in Friedberg-Stätzling angefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

In der St.-.Anton-Straße in Stätzling ereignete sich am Dienstag eine Unfallflucht. Wie die Polizei mitteilt, touchierte zwischen 9.30 Uhr und 12.30 Uhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Opel am linken Außenspiegel. Dieser war gegenüber der Apotheke geparkt.

Der oder die Verursacherin des Unfalls fuhr weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)