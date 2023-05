Friedberg /Stätzling

So schützt der "Grüne Gockel" die Umwelt

Die evangelische Kirche in Friedberg will ihre Umweltbilanz verbessern. Dafür durchläuft sie einen Zertifizierungsprozess mit dem Namen "Grüner Gockel".

Plus Die evangelische Kirchengemeinde Friedberg durchläuft einen Zertifizierungsprozess. Schritt für Schritt geht es voran.

"Bewahrung der Schöpfung" ist ein bekannter Leit- und Glaubenssatz der Kirche. Dafür steht der "Grüne Gockel", der im Jahr 2000 als Umweltmanagementsystem eingeführt wurde und als Zertifikat für eine erfolgreiche Projektarbeit steht. Auch die evangelische Kirchengemeinde Friedberg mit der Kirche Der Gute Hirte und der Zachäuskirche in Stätzling will sich neben ihren zahlreichen sozialen Angeboten, wie dem Kirchenchor oder den Seniorenkreisen, umwelt- und klimafreundlich engagieren. Maßgeblich an dem Projekt beteiligt ist ihr Umweltbeauftragter Felix Gründler: "Ich hoffe, das Projekt gibt Bildungsanstöße."

Was ist zu tun, um mit dem Zertifikat ausgezeichnet zu werden? Schwerpunkte liegen in der Umweltprüfung, dem Umweltprogramm und Umweltmanagement. In Angriff genommen wird die Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen, aber auch Sanierungen diverser Gebäude. Das Landeskirchenamt bewirbt den "Grünen Gockel" stark. Denn es hat ein festes Ziel im Blick: Bis 2035 möchten die evangelische Kirche in Bayern emissionsfrei sein. Dafür sind gute Promotion und viele teilnehmende Gemeinden Voraussetzung. "Der 'Gockel' ist ein sehr guter Weg, um die Umweltbilanz zu verbessern. Dass einem eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in die Hand gelegt wird und letzten Endes das Zertifikat als Honorar, ist motivierend", sagt der Umweltbeauftragte Gründler.

