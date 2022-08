St. Georg in Stätzling wird nicht mehr beleuchtet

Um Energie zu sparen, schaltet die Kirchenverwaltung Stätzling nachts das Licht aus. Wie sieht es andernorts aus?

Die Energieknappheit und die hohen Strompreise machen sich in vielen Bereichen bemerkbar. So entschied die Kirchenverwaltung Stätzling nun, nachts die Beleuchtung der Kirche St. Georg abzuschalten, wie Kirchenpfleger Peter Gürtler mitteilt. Seiner Ansicht nach sollten diesem Beispiel weitere kirchliche und weltliche Gemeinden folgen.

Die Stadt Aichach hat bereits vor einigen Wochen die Illumination ihrer historischen Gebäude abgestellt. In Augsburg sprudelt in manchen Brunnen kein Wasser mehr. Die Stadt Friedberg hatte sich zuletzt zurückhaltend mit solchen Aktionen gezeigt.

Sie ist auch für die Beleuchtung der Stadtpfarrkirche St. Jakob zuständig, so Stadtpfarrer Steffen Brühl auf Nachfrage unserer Redaktion. In der Wallfahrtskirche St. Afra im Felde wurde die Beleuchtung vor Monaten wegen des Gerüstes für die Renovierung ausgestellt, die anderen beiden Kirchen der Stadtpfarrei (St. Stefan in Wiffertshausen und Friedberg-Süd) haben ohnehin keine Beleuchtung. (kru)

Lesen Sie dazu auch