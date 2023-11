Unbekannte werfen Eier gegen Hauswand

In Stätzling wurde ein Haus mit Eiern beworfen, wie die Polizei Friedberg meldet. Wer hat Hinweise?

Unbekannte bewarfen am Freitag um 20.15 eine Hauswand in der Stätzlinger Wiesenstraße mit Eiern. Laut Polizei entstand durch die Verschmutzung Schaden von 500 Euro. Näheres ist aktuell nicht bekannt. Hinweise an die Polizei Friedberg unter 0821/3232-1710. (AZ)