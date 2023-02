Friedberg-Stätzling

06:00 Uhr

Volles Haus beim Senioren-Filmnachmittag in Stätzling

Bevor der Film losgeht, konnten sich die Besucherinnen und Besucher des Senioren-Filmnachmittags in Stätzling bei Kaffee und Kuchen austauschen.

Plus Kinoprogramm mit Gesellschaft, Kaffee und Kuchen: Ein Filmnachmittag lockt überraschend viele Senioren aus der Umgebung nach Stätzling. Was zieht sie an?

Es herrscht gute Stimmung im Pfarrsaal der katholischen Gemeinde St. Georg in Stätzling. An diesem Nachmittag ist der Raum voll. Sogar durch die geschlossene Tür sind die vielen Stimmen und das laute Gelächter deutlich zu hören – obwohl der Film noch gar nicht losgegangen ist. Das Projekt CinéForum lud zu einem Kinoerlebnis für Menschen über 60 Jahre ein. Für viele ist es eine der wenigen Veranstaltungen, die ihnen ungezwungen Kontakt zu anderen verschaffen.

