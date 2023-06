Warum dauert die Sperrung der St.-Anton-Straße in Stätzling so lange?

Die Straßenbauarbeiten beim neuen Edeka am Ortseingang von Stätzling verzögern sich. Anwohner beklagen Schleichverkehr.

Die Straßenbauarbeiten an der St.-Anton-Straße am Ortseingang von Stätzling verlängern sich von den geplanten vier auf voraussichtlich achteinhalb Wochen. Bürgermeister Roland Eichmann, der auch für die Tiefbauabteilung zuständig ist, erläutert den Grund.

Zwischen der Brücke über den Schmiedgraben bis zur Graf-von-Deuring-Straße wurden mehrere Punkte umgesetzt, die im Rahmen der Diskussion über den neuen Edeka-Markt beschlossen wurden. So gibt es jetzt auf jeder Straßenseite eine Bushaltestelle, außerdem eine Querungshilfe und eine Abbiegespur zum Supermarkt. Dieser will, wie zu hören ist, im August eröffnen. Die Bauarbeiten hatten sich im Nachgang der unerwartet späten Entscheidung im Friedberger Stadtrat um über ein halbes Jahr verzögert.

Edeka in Friedberg-Stätzling eröffnet im August

Doch zurück zu den Verzögerungen beim Straßenbau: Die ausführende Firma hatte laut Eichmann ursprünglich vier Wochen vorgesehen, und zwar vom 17. April bis 12. Mai. Tatsächlicher Baubeginn war dann jedoch erst am 24. April. Vorgesehen waren nun sechs Wochen, da in den Zeitraum mehrere Feier- und Brückentage fielen und die Arbeiten verhältnismäßig aufwendig waren.

Am 24. Mai konnte der nördliche Gehweg asphaltiert werden. Am 26. Mai erbrachte eine Probe des Frostschutzkieses im eingebauten Zustand ein negatives Ergebnis. In der Folge wurden drei weitere Proben entnommen – alle ebenfalls mit negativem Ergebnis. Die Firma verlängerte daraufhin die Bauzeit bis 23. Juni. Mittlerweile wurde qualitativ hochwertiger Frostschutzkies ausgebracht, dessen Kosten der Bauträger übernimmt, und erneut eine Probe genommen. Als Abnahmetermin ist mittlerweile der 22. Juni vorgesehen.

So könnte der Edeka-Markt am Ortseingang von Stätzling einmal aussehen. Foto: Eckhart Matthaeus



Umleitungen sind ausgeschildert. Anlieger beklagen jedoch Schleichverkehr ortskundiger Autofahrer und -fahrerinnen.

Auswirkungen hat die Sperrung auch auf den ÖPNV: Es ändern sich bei der AVV-Regionalbuslinie 210 die Abfahrtszeiten im Minutenbereich. Ebenso entfällt an Samstagen die Fahrt mit Abfahrt um 5.05 Uhr von der Haltestelle " Friedberg Bahnhof" in Richtung Haltestelle "Schleiermacherstraße". Bei der AVV-Regionalbuslinie 211 kommt es in Richtung Derching ebenfalls zu Änderungen im Minutenbereich. Von Derching nach Augsburg entfallen zudem die Haltestellen in Haberskirch, Wulfertshausen und Stätzling. Die AVV-Regionalbuslinie 211 fährt somit direkt von Derching nach Augsburg. Ausgenommen ist die Fahrt mit Abfahrt um 6.45 Uhr ab "Golling", die über Stätzling fährt.