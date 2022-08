Am Samstag fällt der Startschuss für den Hans-Böller-Lauf

Am Samstag geht es beim Hans-Böller-Lauf wieder von der Garage Ost zum Rathaus und zurück. Sieben Teams haben sich bislang angemeldet.

Das Friedberger Volksfest lädt nach der Pandemiepause wieder zum Besuch ein, und folglich steht auch die beliebte Hans-Böller-Gedächtnis-Staffel wieder auf dem Programm der Verantwortlichen. Zum 29. Male hat der Verkehrsverein diese Leichtathletik-Veranstaltung ausgeschrieben und er hofft, dass sich die bisher zögerliche Resonanz noch bis zum Start am Samstag um 18 Uhr ändere. Anmeldungen sind noch unter der E-Mail-Adresse schneider@verkehrsverein-friedberg.de möglich.

Dass der Lauf mitten durch die Stadt geht und für Laufprofis wie für Hobbysportler offen ist, macht ihn so interessant. Auf dem heißen Pflaster geht's von der Garage Ost zum Rathaus und zurück. Das sind happige 950 Meter, und teilnehmende Mannschaften müssen genau zehn Läuferinnen oder Läufer aufbieten, um das Staffelholz ins Ziel zu bringen.

Mischung aus Laufprofis und Hobbysportlern

Waren es in den Anfangsjahren meist die großen Leichtathletik-Teams wie DJK Friedberg, TSV Friedberg oder LC Aichach, die den Lauf zum Leistungssport-Event machten, so gingen im Laufe der Jahre mehr und mehr Hobbysportler, Betriebsmannschaften, Frauen- und Kinderteams an den Start. Diese Mischung machte den Lauf zu einem gesellschaftlichen Ereignis.

Den Streckenrekord hält nach wie vor die DJK Friedberg, die im Jahre 2002 in 24:53 Minuten mit ihren überragenden zehn Läufern die Strecke bewältigte. Er scheint ein Rekord für die Ewigkeit zu sein, wie Insider vermuten. Zuletzt im Jahre 2019 siegten überraschend die Jugendfußballer des TSV Friedberg in 28:35 Minuten vor den Agrarflitzern und dem LC Aichach, der diesmal nicht mit am Start ist.

Der Spaß steht beim Hans-Böller-Lauf im Vordergrund

Eberhard Krug hat den Lauf von Anfang an organisiert und diesen zu einem "Klassiker" in der Volksfestzeit gemacht. Den vom Verkehrsverein gesponserten "Gockel" und die Getränke im Bierzelt muss man sich hart verdienen. Doch der Spaß steht im Vordergrund, wenn sich beispielsweise wie geschehen zwei Kidsmannschaften um den vorletzten Platz streiten. Es waren schon mal 21 Teams und damit 221 Läuferinnen und Läufer, die sich der Herausforderung stellten. Die Pandemiepause hat da leider Spuren hinterlassen und die bisherigen Meldungen halten sich deshalb in Grenzen.

Sieben interessante Teams stehen fest, wobei man (noch) nicht weiß, wer sich dahinter "versteckt". Eberhard Krug hofft, dass sich weitere Teilnehmer bis zum Start am Samstag meldeten. Weil es nach der Wettervorhersage heiß werden wird, stellen die Stadtwerke Friedberg wieder eine Wasserbar auf. Durch die von Klangwerk beschallte Veranstaltung führt diesmal Moderator Ingo Weighardt, und für die Zeitnahme ist Angelika Peschke zuständig.

Folgende Teams stehen bereits fest: