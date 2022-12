Statt des Stegs kommt eine Unterführung am Bahnhof Friedberg

Plus Die bisherigen Überlegungen für eine Anbindung von Friedberg-Süd zur Innenstadt haben sich erledigt. Jetzt soll alles ganz schnell gehen.

Seit Jahrzehnten diskutiert der Stadtrat unter verschiedenen Bürgermeistern und in wechselnder Besetzung bereits über einen Steg, der Friedberg-Süd über die Bahnlinie hinweg mit der Altstadt verbinden soll. Selbst einen folgenlos gebliebenen Planungswettbewerb gab es dazu bereits. Jetzt gibt die Deutsche Bahn den Anstoß, wie der Brückenschlag doch noch gelingen soll.