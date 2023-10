Stau auf der A8 bei Friedberg: Lkw kommt von der Fahrbahn ab

Gesundheitliche Probleme waren wohl dafür verantwortlich, dass ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Die A8 bei Friedberg war zeitweise gesperrt.

Ein Lastwagenfahrer, der auf der A8 in Richtung Augsburg unterwegs war, kam am Dienstagmorgen gegen 7.35 Uhr bei Friedberg von der Fahrbahn ab. Wie die Autobahnpolizei Gersthofen mitteilt, hatte der Fahrer wohl gesundheitliche Probleme und verlor deshalb die Kontrolle über den Lastwagen. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Straße ab und blieb auf dem Grünstreifen liegen. Da die Bergungsarbeiten länger andauerten, war die Autobahn bei Friedberg in Fahrtrichtung Stuttgart für mehrere Stunden gesperrt. (sev)