Steigende Kosten machen der Friedberger Baugenossenschaft zu schaffen

Um wirtschaftlich zu arbeiten, müsste sich der Wohnungsbestand mehr als verdoppeln. Welche Hürden es dabei gibt.

Die Warteliste für geförderte Wohnungen in Friedberg ist lang. "Derzeit gibt es in Friedberg 650 Anfragen für sechs Wohnungen der Baugenossenschaft Friedberg", schilderte Vorstandsvorsitzender Günther Riebel dem Fraktionsvorsitzenden der SPD im bayerischen Landtag, Florian von Brunn. Dieser informierte sich gemeinsam mit der Landtagsabgeordneten Simone Strohmayr und der Bundestagsabgeordneten Ulrike Bahr über die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt.

Bei einer Besichtigung der Wohnanlage in der Wiffertshauser Straße legte Riebel laut einer Pressemitteilung die Schwierigkeit dar, bezahlbare Wohnungen zu bauen. Zum einen hätten sich die Baukosten in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt, zum anderen führe die geänderte KfW-Förderung von 55 auf 40 zu einer Kostenerhöhung von rund 15 Prozent. Hinzu kämen noch die steigenden Zinsen.

Die Baugenossenschaft Friedberg verfüge über gut 280 Wohnungen

Dies alles bringe die Baugenossenschaft in Schwierigkeiten. Um einigermaßen wirtschaftlich arbeiten zu können, sind, laut Riebel, mindestens 600 Wohnungen im Bestand nötig. Die Baugenossenschaft Friedberg verfüge derzeit über gut 280 Wohnungen. Riebel wies die SPD-Politiker auf weitere Schwierigkeiten bei der Förderung des sozialen Wohnungsbaus hin. So werde beispielsweise der Bau einer Tiefgarage baurechtlich gefordert, aber in der Wohnbauförderung nicht abgebildet.

Die steigenden Energiepreise verschärfen die Situation zudem. Laut Robert Englmeier, Geschäftsführer der Wohnbau GmbH für den Landkreis Aichach-Friedberg, hat die Baugenossenschaft bis 2024 günstig Gas eingekauft und die Vorauszahlungen der Mieter jetzt schon an künftige Preissteigerungen angepasst. (AZ)