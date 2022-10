Steigende Lebenshaltungskosten: So lässt sich im Haushalt sparen

Plus Hohe Kosten zwingen die Menschen derzeit, an allen Ecken kürzerzutreten. Die Abteilung Hauswirtschaft der Friedberger Landwirtschaftsschule gibt Tipps.

Das Thema Sparen ist zurzeit in aller Munde. Doch welche konkreten Tricks helfen im Alltag, im Haushalt, beim Einkaufen? Hierfür sprechen wir mit Expertinnen und Experten verschiedener Lebensbereiche. Ihre Ratschläge veröffentlichen wir in einer Serie.