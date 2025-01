Sternsinger auch in der St.-Afra-Siedlung unterwegs

Die Sternsinger der Friedberger Stadtpfarrei St. Jakob waren auch in der St.-Afra-Siedlung unterwegs. Am Dreikönigstag wurden sie von Pater Rüdiger Kiefer in der Wallfahrtskirche St. Afra im Felde ausgesandt, um den Segen in die Häuser zu bringen und Spenden für Kinderrechte zu sammeln. Die Aktion, Teil der weltweit größten Hilfsinitiative von Kindern für Kinder, wurde in der frisch renovierten Kirche besonders gewürdigt, wo nun wieder regelmäßig sonntags um 11:30 Uhr Gottesdienste stattfinden.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.