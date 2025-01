Die Minis aus Rehrosbach/Rinnenthal sind am 6. Januar nach der Aussendung in der Messe mit Pfarrer Martin Schnirch und Pater Augustinus Pühler in vier Gruppen losgezogen, um den Segen in die Häuser von Rehrosbach, Rinnenthal, Gagers, Bestihof, Grießmühle und Lärchenhof zu bringen.

