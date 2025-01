Sternsinger waren in Friedberg-Süd unterwegs

In der Zeit vom 1. bis zum 6. Januar zogen die Sternsinger der Pallottikirche in Friedberg-Süd durch die Straßen, um den Segen Gottes den Menschen zu bringen. Die Kinder und Jugendlichen sammelten mit großem Einsatz wieder Spenden für Kinderhilfsprojekte der Pallottiner in Indien. Allen Spenderinnen und Spendern ein herzliches Dankeschön, dass Türen und Geldbeutel geöffnet wurden.

