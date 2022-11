Friedberg

vor 20 Min.

Stolperfalle Bahnhofstraße: Kritik am Blindenleitsystem

Das Blindenleitsystem an der Bahnhofstraße in Friedberg weist Mängel auf. Das kritisiert Manuel Rodriguez. Er könnte sich hier ohne Einweisung nicht zurechtfinden.

Plus Stolperfallen, verwirrende Kennzeichnung, fehlende Kontraste. Muss Friedberg das Leitsystem für Sehbehinderte an der neu umgebauten Bahnhofstraße nachbessern?

Von Ute Krogull Artikel anhören Shape

Manuel Rodriguez steht hilflos an der Einmündung der Bahnhofstraße in die Ludwigstraße. Wie soll er die Bahnhofstraße überqueren? Rodriguez hat nur einen Rest Sehvermögen, ist erfahren in der Nutzung von Blindenleitsystemen. Hier jedoch weiß er nicht weiter. Die Anordnung der Noppen und Rillen ist, wie er sagt, unlogisch, entspricht nicht den Regeln. Auch im weiteren Verlauf stößt er Meter für Meter auf Probleme. Sein Fazit: "Wer sich an diesem System orientiert, hat keine Chance." Was sagt die Stadt zu solchen Vorwürfen? So gut wie nichts.

