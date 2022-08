Streit um die Arbeit der Friedberger Haushaltskommission

Plus Wie wirtschaftet die Stadt? Mit dieser Frage soll sich ein Gremium befassen. Doch nach den ersten Anträgen kracht es zwischen Bürgermeister und den Fraktionen.

Hubert Nießner brachte es auf den Punkt. "Ich hatte große Hoffnung, muss aber feststellen, dass es ein Fehlstart war", kommentierte der ÖDP-Stadtrat die Diskussion über die Vorschläge, die die Haushaltsstrukturkommission erarbeitet hatte. Denn kaum etwas davon lässt sich nach Einschätzung der Stadtverwaltung in die Tat umsetzen. Wie es weitergehen soll, blieb offen. Der Stadtrat nahm die Stellungnahme der Verwaltung lediglich zur Kenntnis.