"Süßes oder Saures" für Autofahrer vor Gymnasium Friedberg

Für diesen Autofahrer würde es normalerweise keine Strafe geben. Seine Geschwindigkeitsüberschreitung liegt im Toleranzbereich. Am Mittwoch stellte er sich allerdings den Fünftklässlern des Gymnasiums Friedberg und biss in eine Zitronenscheibe.

Von Julius Reinmuth

Bei einer gemeinsamen Aktion überprüften Beamtinnen und Beamte der örtlichen Polizei und die fünfte Klasse des Gymnasiums Friedberg den Autoverkehr vor der Schule. Kontrolliert wurde gestern früh zwischen 7.30 Uhr und Unterrichtsbeginn. Der Clou: Fahrerinnen und Fahrer, die zu schnell unterwegs waren oder im Halteverbot standen, mussten in eine Zitronenscheibe beißen. Alle anderen bekamen von den Kindern Gummibärchen als Belohnung.

