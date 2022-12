"Swinging in the Snow" bringt den Adventszauber nach Friedberg

Plus Alexandrina Simeon, Gerd Meyer, Peter Papritz und Peter Resler bespielen mit ihrer Show im Friedberger Schloss des ganze Spektrum weihnachtlicher Gefühle.

Eine weihnachtliche Gala-Bescherung erlebten die Gäste des ausverkauften Saales im Wittelsbacher Schloss. Sängerin Alexandrina Simeon und Sänger Gerd Meyer unterhielten zusammen mit Peter Papritz am Klavier mit berühmten Weihnachts-, Swing- und Jazzmelodien. Währenddessen stimmte Erzähler Peter Resler mit stimmungsvollen adventlichen Geschichten auf Weihnachten ein.