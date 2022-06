Friedberg

Team Inge startet künftig in der Pflege durch

Plus In Friedberg gibt es den neuen ambulanten Pflegedienst Team Inge. Wer dahintersteckt und was diese Gründung so besonders macht.

Von Sabine Roth

Zwei nagelneue blaue E-Autos mit hellgrünem Logo sorgen seit Kurzem dafür, dass 55 Klientinnen und Klienten versorgt und betreut werden. Das 15-köpfige Team, das aus Pflegefachkräften, Pflegehilfskräften und Hauswirtschafterinnen besteht, ist auf drei Touren durch Friedberg und die Ortsteile unterwegs.

