Teddy-Ausstellung im Schloss: „Da muss ich sofort an meine Kindheit denken“

Ein Leuchten macht sich bemerkbar in den Augen der Besucher, als sie die Teddyausstellung betreten. „Da muss ich sofort an meine Kindheit denken“, erzählt eine ältere Dame und zeigt auf einen Teddy aus den 50er-Jahren. In der Ausstellung, die vor kurzem im Wittelsbacher Schloss in Friedberg eröffnet wurde, kann man in insgesamt vier Räumen Teddys verschiedenster Ausführungen entdecken. Dabei ist die kleine Kunstgalerie im ersten Raum ein besonderer Blickfang. Berühmte Gemälde hängen dort – zumindest könnte man das meinen.

