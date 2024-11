Theatergruppe Ottmaring spielt Moorleichenpoker

Ab 27. Dezember steht die Theatergruppe Ottmaring wieder auf der Bühne. Seit September wird dafür schon fleißig organisiert und geprobt. Dieses Jahr soll es erneut ein lustiges Stück sein. Mit dem „Moorleichenpoker“ von Heidi Faltlhauser hat sich Angelika Zuckriegl als Spielleitung für eine Komödie in drei Akten entschieden.

Kartenvorverkauf startet am 25. November

Luis, der Torfstecher, hat zu seinem Entsetzen eine Moorleiche entdeckt. Ihm und der nahe am Moor wohnenden Erlhoferin ist schnell klar, dass es sich um die vor Jahren unter mysteriösen Umständen verschwundene Stiefelies handelt. Längst vergessene Vorkommnisse und der Schatten der Vergangenheit stehen plötzlich wieder im Raum. Schuldhafte Verstrickungen drohen die Beteiligten von damals ins Unglück zu stürzen, dem Dorf drohen Zerwürfnis und Unfrieden. Um dies zu verhindern, gibt es nur eines: Die Leiche muss verschwinden. Die Erlhoferin hat auch schon einen Plan: Man könnte die Stiefelies im Sarg des Zeindl-Opa's, mit dessen Ableben täglich zu rechnen ist, klammheimlich mit beerdigen. Doch dank der Heilkünste von Zenz, der Baderin erholt sich dieser wider Erwarten wieder ganz prächtig. Nun hat die Erlhoferin ein Problem. Hat sie doch die tote Stiefelies bereits zum Abtransport in ihrem alten Hühnerstall liegen. Die Spielzeiten finden wie gewohnt vom 27. bis 31. Dezember sowie am 2. und 3. Januar jeweils um 19.30 Uhr statt. Am Sonntag, 29. Dezember, findet die Aufführung bereits ab 18 Uhr statt. Auch dieses Jahr wird wieder in der Turnhalle der Johann-Peter-Ring-Volksschule gespielt. Karten gibt es ab Montag, 25. November, bei den Vorverkaufsstellen Optik Brandmair, Aichacher Straße 1, Friedberg, Tel. 0821/606180, der Raiffeisenbank, Paartalstraße 24, Rederzhausen oder online unter www.theatergruppe-ottmaring.de erhältlich. - Der telefonische Verkauf beginnt ab Montag, 16. Dezember. Dieser ist von Montag bis Freitag und an den Spieltagen jeweils von 17 bis 20 Uhr unter der Rufnummer 0176 / 99 10 30 74. (AZ)