Themenwoche zur Hospiz- und Trauerbegleitung in Friedberg

Mit Gottesdiensten, einer Filmvorführung und einem interaktiven Programm wird gezeigt, wie diese Unterstützung konkret aussehen kann. Eine Fotoausstellung und ein Kunstprojekt begleiten das Programm und sind auch nach der Themenwoche noch zu sehen.

Der Eröffnungsgottesdienst der Themenwoche findet am Sonntag, 27. Oktober, um 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Jakob statt. In ihm werden Schätze biblischer Lesungen, kraftspendende Gebete und Musik, die in schweren Zeiten Trost und Zuversicht vermitteln können, vorgestellt. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Interessierten von ca. 11.30 Uhr bis 15 Uhr ins Pfarrzentrum, Pfarrstraße 1, zu einem interaktiven Programm eingeladen, das aus verschiedenen Perspektiven Einblicke in die vielfältigen Angebote zur Sterbe- und Trauerbegleitung in Friedberg gibt.

An Allerseelen, 2. November, findet die Messe für die Verstorbenen des vergangenen Jahres um 18.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche statt. Um 20 Uhr wird im Afrazimmer des Pfarrzentrums ein thematischer Spielfilm gezeigt. Im Anschluss daran beantworten Mitarbeitende in der Hospiz- und Trauerarbeit die Fragen der Teilnehmenden.

Fotoausstellung und Kunstprojekt in St. Jakob in Friedberg

Der Aichacher Fotoclub trug zum Jubiläum des St. Afra Hospizes im Jahr 2023 eine Fotoausstellung zum Thema „Vergänglichkeit“ bei, die nun im Rahmen der Themenwoche in der Stadtpfarrkirche St. Jakob vom 27. Oktober bis 24. November zu sehen sein wird. Darüber hinaus wird sich ein „globales Kunstprojekt“, angelehnt an die Installation von Candy Chang „Before I die“, mit der Sterblichkeit und den Dingen, die uns allen wichtig sind, auseinandersetzen. Eine Auseinandersetzung mit Sterben, Tod, Trauer und dem Leben. Das Kunstprojekt ist im gleichen Zeitraum wie die Fotoausstellung in der Kirche zu sehen und lädt zum Mitmachen ein.

Für diese Themenwoche haben sich zwei engagierte Institutionen in Friedberg zusammengeschlossen, denen die Begleitung von Menschen angesichts von Krankheit, Tod und Trauer besonders am Herzen liegt Das ambulante St. Afra Hospiz, getragen vom Caritasverband Aichach-Friedberg, bietet schwer kranken Menschen sowie ihren Angehörigen eine umfassende Betreuung. Das Ziel ist es, den Betroffenen ein würdevolles Leben bis zuletzt zu ermöglichen. Fachkräfte und ehrenamtliche Hospizbegleiter unterstützen die Betroffenen durch palliative Beratung und psychosoziale Begleitung. Die Stadtpfarrei St. Jakob ergänzt diese Arbeit in Friedberg durch seelsorgerische Begleitung. Trauergottesdienste, Andachten und Gesprächsangebote schaffen Raum für Austausch und Unterstützung. Teil dieses Angebots ist auch die Begleitung von Eltern, die Kinder verloren haben. Besonders im Blick sind seit vielen Jahren die Eltern der sogenannten Sternenkinder, also Kinder, die vor oder kurz nach der Geburt verstorben sind.

Die Initiatoren der Themenwoche, Christine Neukäufer vom St. Afra Hospiz, Gabriele Muhr (Areibeitskreis Trauerpastoral, St. Jakob), Stadtpfarrer Steffen Brühl sowie das gesamte Vorbereitungsteam, laden alle Interessierten herzlich zu den verschiedenen Angeboten und Veranstaltungen der Themenwoche ein.