Theresia-Gerhardinger-Grundschule ist nun Informatikschule

Die Theresia-Gerhardinger-Grundschule in Friedberg gehört nun zu den sogenannten Profilschulen für Informatik und Zukunftstechnologien. Mit dieser Auszeichnung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus werden Schulen aller Schularten gewürdigt, die informatische Bildung und digitale Zukunftstechnologien innovativ und lernförderlich im Unterricht verankern. Im Unterricht können dabei folgende Themenschwerpunkte gesetzt werden: Programmieren und Robotik, Makerspace, Virtualisierung, KI und Informatikunterricht und Vielfalt. Bereits Grundschülerinnen und Grundschüler können so erste Erfahrungen in der Programmierung sammeln und beispielsweise kleine Roboter steuern.

In ganz Schwaben gibt es nur vier Grundschulen mit dieser Auszeichnung, darunter die Grundschule Kissing, die damals die erste in dem Regierungsbezirk war. Bayernweit wurden mittlerweile rund 150 Schulen aller Schularten ausgezeichnet. (AZ)